РФ атаковала Никополь

Произошла ракетная атака объекта возле города Никополя.
Об этом заявил председатель Никопольской РВА Евгений Евтушенко.
Без жертв. Информации об угрозе городу пока нет. В населенном пункте продолжается воздушная тревога.
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