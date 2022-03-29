29 марта 2022, 10:15

РФ атаковала Никополь

Произошла ракетная атака объекта возле города Никополя.

Об этом заявил председатель Никопольской РВА Евгений Евтушенко.

Без жертв. Информации об угрозе городу пока нет. В населенном пункте продолжается воздушная тревога.


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