РФ атаковала Никополь

29 марта 2022, 10:15

Произошла ракетная атака объекта возле города Никополя.



Об этом заявил председатель Никопольской РВА Евгений Евтушенко.



Без жертв. Информации об угрозе городу пока нет. В населенном пункте продолжается воздушная тревога.