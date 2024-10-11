Пиротехник из России чуть не взорвал квартал в Филадельфии

27-летний иммигрант Евгений Садрисламов занимался изготовлением на дому взрывчатых веществ. При обыске у него нашли кучу химикатов, много литературы по теме и более 20 кг готовых изделий.
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