11 октября 2024, 8:15

Пиротехник из России чуть не взорвал квартал в Филадельфии

27-летний иммигрант Евгений Садрисламов занимался изготовлением на дому взрывчатых веществ. При обыске у него нашли кучу химикатов, много литературы по теме и более 20 кг готовых изделий.


Оцените новость:
  • 0 оценок