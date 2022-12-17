Гайд по класифікації даних: від теоретичних основ до практичних підходів

17 декабря 2022, 22:58

Для якісного захисту даних потрібні інвестиції коштів та часу профільних спеціалістів, просто ввести кучу заборон, наставити паролів на все, що можна, та довершити все якимось контролюючим софтом не вийде. Тому треба чітко знати що захищати, а на що не варто витрачати зусиль.



Класифікація даних: що, навіщо та чому?



Класифікація даних — це процес категоризації усіх даних в компанії за певними критеріями, які визначають ступінь їх конфіденційності.



Необхідність в класифікації даних виникає через декілька причин:



1. Збільшення кількості даних в цілому. Компанії створюють гігабайти даних щодня, а чим більше їх є — тим більше уваги потрібно приділяти їх захисту.



2. Дані неоднорідні. Серед усіх нових та старих даних є як фото з корпоративу-2016, так і проєкти нових патентів, наприклад. Немає сенсу приділяти однакову увагу обом типам, а завдяки класифікації стає чітко зрозуміло, які дані потребують підвищеного контролю та захисту.



3. Збільшується кількість загроз. Раніше дані крали лише інсайдери, тепер це можуть робити й сторонні зловмисники. В кожної групи різні мотиви, а отже — різні цілі, які треба тримати у фокусі.

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Впровадження класифікації дозволяє фокусувати зусилля спеціалістів на важливих даних, а лінійним працівникам — розуміти, як поводити себе з тими чи іншими даними, що потрапили до них в процесі роботи. Крім того, рішення для запобігання витокам даних (Data Loss Prevention) працюють краще, коли мають справу з класифікованими даними: системи мають ще один маркер для перевірки даних в русі, що зменшує кількість false positive-спрацювань.Багато компаній не розуміють сповна, які дані вони мають та де всі вони знаходяться. Тому починати класифікацію слід з глибокого дослідження даних — пошуку та аналізу даних на локальних сховищах, хмарах та кінцевих точках (робочих компʼютерах спеціалістів).Після цього обирається метод класифікації. Він може бути користувацький (самі працівники визначають ступінь конфіденційності), або ж автоматичний (класифікація відбувається машинними методами). Для точної класифікації рекомендують комбінувати ці методи.Це — самий початок та основа класифікації даних. Щоб ознайомитись з цією інформацією більш детально, зрозуміти, який метод класифікації буде найефективнішим для вашого бізнесу та чому, завантажуйте гайд по класифікації даних від компанії Fortra’s Digital Guardian.1. Вважаєте, що класифікувати дані — складно? Розбір 3 найпоширеніших міфів про класифікацію даних.2. Чому класифікація є основою успішного управління даними та захищає їх від потенційних загроз та витоків? Думка Forrester, Gartner та IDC.3. Які методи класифікації існують та який підходить саме вашій компанії. Рекомендації Gartner.4. З чого розпочати класифікацію даних? Покрокові рекомендації від Forrester.5. Скільки категорій даних має бути? З яких розпочати класифікацію ваших даних? Шаблон для використання.6. Як рішення Digital Guardian полегшує керування даними та мінімізує ризики витоків за допомогою класифікації