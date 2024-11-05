5 ноября 2024, 15:15

В штаб-квартирах Netflix в Париже и Амстердаме прошли обыски — Politico

По данным издания, рейды французских и нидерландских правоохранителей были частью предварительного расследования, начатого в ноябре 2022 года, по обвинению в "отмывании налогов при отягчающих обстоятельствах" и "скрытой работе в организованной группировке".



Обыск в Париже проводило национальное агентство по борьбе с коррупцией и налоговыми преступлениями (OCLCIFF) в сопровождении сотрудников национальной прокуратуры. В то же время нидерландские правоохранители провели обыск в штаб-квартире Netflix в Амстердаме в присутствии французских следователей. Операции координировались через подразделение Европейского союза по судебному сотрудничеству — Евроюст.



В 2023 году французские СМИ писали, что Netflix попала под прицел французских органов власти из-за практики оптимизации налогообложения.

