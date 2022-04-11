11 апреля 2022, 11:45

США предостерегают Индию от сотрудничества с Россией - сообщает BBC

Советник президента США Джо Байдена по экономике Брайан Диз, заявил, что Вашингтон предостерег Индию от слишком тесного сотрудничества с Россией.



По словам Диза, возглавляющего американский Национальный экономический совет, дальшейшее стратегическое сотрудничество с Москвой может дорого обойтись индийским властям: последствия такого взимодействия будут "значительными и долгосрочными".



"Безусловно, в некоторых аспектах мы разочарованы тем, как Индия и Китай ведут себя в контексте вторжения", - добавил он.



Индия является крупнейшим импортером российских вооружений и, в отличие от большинства других стран, отказалась вводить санкции в отношении Москвы.

