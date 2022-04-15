Крейсер "Москва" стал самой дорогой потерей России в этой войне

По данным Forbes, он стоит примерно $750 млн.
Экипаж крейсера в полной комплектации составляет 510 человек, сколько погибших, и удалось ли выжить многим - не известно, но прогнозировано.
Кстати, этот корабль был построен на Николаевском кораблестроительном заводе в 1983 году, и это именно тот "российский военный корабль", который послали на Змеином наши воины.
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