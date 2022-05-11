Жизнь детей в харьковском метро

11 мая 2022, 9:45

Педагоги учебных учреждений города помогают организовать обучение и досуг для детей, живущих в метро. В частности, для них организовывают различные мастер-классы, спектакли, спортивные соревнования, подвижные игры и квесты.

На станциях метро учителя консультируют школьников по различным учебным дисциплинам, помогают усваивать материал, который дети изучают дистанционно. Для проведения занятий детей обеспечили учебниками, мебелью и другими школьными принадлежностями.

Кроме того, с детьми будут работать психологи и социальные педагоги.