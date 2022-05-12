Как правильно предсказывать результаты в НХЛ

12 мая 2022, 10:25

Хоккейный сезон в НХЛ перешел в решающую стадию плей-офф Кубка Стенли. На специальных веб-ресурсах Вы можете ежедневно предсказывать результаты и выбирать лучшего игрока НХЛ.



У любителей шайб нет недостатка в бесплатных действиях, и, что важно, все экспертные прогнозы на нхл публикуются ежедневно, задолго до того, как шайбы будут заброшены в матчах. Другими словами, игроки могут свободно извлекать выгоду из рекомендаций экспертов.

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В тот момент, когда коэффициенты НХЛ публикуются в букмекерских конторах, эксперты приступают к работе. Они усердно работают над тем, чтобы делать свои мудрые прогнозы, подкрепленные актуальной хоккейной статистикой, данными и тенденциями, при этом сравнивая коэффициенты от букмекеров с самым высоким рейтингом.



В идеале бесплатные хоккейные пики публикуются не менее чем за 24 часа до броска шайбы, потому что ценность чаще всего приходится на ранние линии ставок. Ранняя пташка получает червяка, так сказать.



Самая популярная ставка в играх НХЛ — это ставка на денежную линию. Этот факт подтверждается согласованными отчетами НХЛ о выборах, которые измеряют объем и направление тенденций публичных ставок в данном матче. Ставя на денежную линию, игрок делает ставку на то, кто выиграет игру сразу. Как и в любом виде спорта, букмекерская контора присваивает значение возврата инвестиций для фаворита и аутсайдера, причем последний часто оказывается более полезным в случае неудачи. Это, несомненно, самая простая ставка.

Разброс очков в хоккее известен как линия шайбы, и он установлен на разброс в 1,5 гола. Ставки на линию шайбы эквивалентны ставкам на разброс в футболе. Таким образом, линия шайбы также может называться ставкой на спред НХЛ или ставкой на спред по хоккейным очкам. Важно отметить, что предпосылка идентична ставкам на спред в любой другой крупной профессиональной лиге Северной Америки.



Тоталы ставок в хоккее, которые также известны как ставки больше/меньше , просты для понимания. Просто игроки делают ставки на то, будет ли общий счет обеих команд больше или меньше определенного числа. Хотя это число редко превышает 5,5 на рынках общих ставок, прогнозы результатов НХЛ , тем не менее, очень популярны.