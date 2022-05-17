Роскосмос" пытается обойти международные санкции через "Газпробманк"

17 мая 2022, 12:15

На сегодняшний день «Газпромбанк» мало пострадал от международных санкций, персональные ограничения будут касаться только его руководства.

Поэтому «Роскосмос» и другие российские монополисты будут наращивать объем международных платежей, используя его «неприкосновенность», - сообщает ГУР Минобороны Украины.По данным разведки, «Роскосмос» разослал в подчиненные структуре документ «Об организации расчетов в условиях санкций».Кроме прочего, этим документом рекомендуется ограничить проведения расчетов в иностранной валюте и перевести расчеты по заключенным контрактам в рубли, а также открывать счета в банках, не подпадающих под санкции.