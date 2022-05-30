30 мая 2022, 13:15

Метро Харькова снова будет использоваться как бомбоубежище

Харьковский метрополитен, возобновивший свою работу во вторник, вновь будет использоваться как бомбоубежище из-за продолжающихся обстрелов в городе, — мэр Харькова Игорь Терехов.


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