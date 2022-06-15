США передали Украине 50 млн. патронов

15 июня 2022, 10:45

США уже передали Украине вооружения на $4,6 млрд с начала нападения России на Украину.

Посольство США в Украине опубликовало инфографику, где подробно расписано, какое вооружение Украина уже получила:Системы Javelin и др. - 26 500 штук;Зенитные системы Stinger - 1400;Гаубицы - 108;Артиллерийские снаряды - 220 000;Патроны - 50 млн;Комплекты бронежилет/шлем - 75 000.США работают сейчас над тем, чтобы Украине предоставили высокомобильные артиллерийские системы, беспилотники, радары, бронемашины, вертолеты и беспилотные суда береговой обороны.