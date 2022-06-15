15 июня 2022, 10:45

США передали Украине 50 млн. патронов

США уже передали Украине вооружения на $4,6 млрд с начала нападения России на Украину.

Посольство США в Украине опубликовало инфографику, где подробно расписано, какое вооружение Украина уже получила:

 Системы Javelin и др. - 26 500 штук;

 Зенитные системы Stinger - 1400;

 Гаубицы - 108;

 Артиллерийские снаряды - 220 000;

 Патроны - 50 млн;

 Комплекты бронежилет/шлем - 75 000.

США работают сейчас над тем, чтобы Украине предоставили высокомобильные артиллерийские системы, беспилотники, радары, бронемашины, вертолеты и беспилотные суда береговой обороны.
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