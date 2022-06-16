Заявление Kingston Technology в поддержку Украины - поставки в РФ остановлены

Kingston Technology глубоко обеспокоена вторжением России в Украину.
Мы поддерживаем тех, кто страдает, поддерживая гуманитарные усилия, и делая все возможное для поддержки наших команд в регионе.
Нашим главным приоритетом является безопасность наших сотрудников. Мы по-прежнему будем уделять внимание их безопасности и благополучию.
Ввиду беспрецедентного характера конфликта и неопределенной обстановки Kingston приостановил все поставки в Россию.
Если и есть какое-то ободрение в настоящее время, так это единство мирового сообщества в его принципиальной позиции против этих злодеяний.