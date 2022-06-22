ЕС достиг консенсуса по кандидатскому статусу Украины, – глава МИД Франции

Государства-члены Европейского Союза достигли единой позиции по предоставлению Украине статуса кандидата на членство в ЕС.
Об этом на пресс-конференции по итогам заседания Совета по общим вопросам ЕС заявил министр иностранных дел Франции Клеман Бон.
«Мы достигли прогресса по вопросам, которые обсуждали с утра - а именно подготовки к заседанию Европейской комиссии, которое состоится в конце этого месяца в Брюсселе. Оно будет касаться в частности Украины и возможности предоставления кандидатского статуса Украине, Молдове и Грузии», - заявил Бон.
Окончательное решение будет принято на саммите лидеров ЕС 23-24 июня.
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