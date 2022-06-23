Россиян готовят к конфискации валютных накоплений

23 июня 2022, 11:15

По информации российских СМИ, Сбербанк и ВТБ заморозили услугу по переводам валюты между росбанками.

А Райффайзенбанк, "Тинькофф банк" и Росбанк ввели немалую комиссию за обслуживание валютных счетов россиян: Райффайзенбанка берет 0,2% от суммы выше $5000, в Росбанке — 0,5% от суммы более $3000, в "Тинькофф" круче всех — 1% (но не меньше $200!) от суммы более $1000. Это вызвало большой резонанс среди клиентов банка.Фактически, это выглядит как подготовка к принудительной конвертации в рубли валютных вкладов и депозитов россиян.А с учетом ожидаемой в 7-м пакете санкций заморозки золота путина — такие меры выглядят, как подготовка народа к полной конфискации всего, нажитого "непосильным трудом".