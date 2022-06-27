27 июня 2022, 12:45

США располагают информацией о минировании Россией подходов к портам Одессы и Очакова — The Guardian.

Кроме Одессы и Очакова, РФ собирается заминировать устье Днепра, чтобы сделать невозможным морской экспорт из Украины.Кроме того, США обнародовали спутниковые изображения, свидетельствующие о последствиях российского ракетного удара по второму крупнейшему в Украине зерновому терминалу возле Николаева 4 июня.«Снимки подтверждают, что уничтожены три силоса и конвейерная система, обеспечивающая загрузку зерна на суда. Из-за этой атаки мощность терминала снизилась по меньшей мере на треть», - отметил источник.