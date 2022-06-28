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28 июня 2022, 12:15
The New York Times показала карту обстрелов Украины за эти выходные
Пуски производились через территорию Беларуси.
На карте видно, откуда вылетали ракеты и где они падали.
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