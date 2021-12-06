Энтузиаст подключил к ПК клавиатуру от системы управления пуском ядерных ракет

6 декабря 2021, 9:15

Порой на eBay можно найти в продаже удивительные вещи. Подтверждением тому служит история энтузиаста, который купил на интернет-аукционе старые клавиатуру и трекбол просто потому, что они «выглядели потрясающе» и клавиатура имела «несколько интересных кнопок» с надписями «TRANSMIT», «ABORT» и «INITIATE».

После покупки выяснилось, что устройства являлись частью системы управления пуском ракет Minuteman III с ядерными боеголовками, которые стоят на вооружении ВВС США с 70-х годов.



После покупки клавиатуры и трекбола энтузиаст узнал кое-что об их истории и решил попытаться подключить периферийные устройства к обычному компьютеру. Для экспериментов он использовал контроллер Arduino Pro Micro, который в конечном счёте сгорел, и программатор для контроллера, также купленный в интернете. Он отремонтировал трекбол, который перестал работать после покупки, и сумел заставить оба устройства работать совместно с современным компьютером. Отмечается, что хоть клавиатура военных и не имеет яркой подсветки, некоторые клавиши на ней оснащены светодиодами.



На видео, которое было опубликовано на платформе YouTube, видно, что клавиатура и трекбол функционируют как обычные периферийные устройства для компьютера, за исключением клавиш Ctrl, Alt и стрелки вниз, работоспособность которых так и не удалось восстановить. Также отмечается наличие клавиши «BIT», которая, судя по всему, перезагружает клавиатуру. В дальнейшем энтузиасты намерены продолжить работу с любопытной находкой, чтобы попытаться вернуть ей полную работоспособность.

(С) 3dnews