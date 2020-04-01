Как легко поддерживать чистоту, когда все дома

1 апреля 2020, 9:45

Откуда берется пыль в квартире? Утром убираешь, а днем уже и не видно следов уборки.

А когда вся семья находится дома в режиме 24/7, поддерживать чистоту и порядок ой как сложно. Но крайне необходимо во время опасной эпидемии.

Поэтому чтобы соблюдать чистоту в доме, ловите несколько лайфхаков, как это сделать без лишних хлопот.

1. Выбросить хлам и устроить «чистку»

Карантин – отличное время избавиться от ненужных вещей. Пересмотрите все тумбочки, ящички, переберите полочки в шкафах. Подключите к этому процессу всех членов семьи. Вы удивитесь, сколько ненужных вещей лежат «мёртвым грузом». Они засоряют пространство и собирают пыль. Правило простое – если не пользовались вещью год – выбрасывайте ее или отдайте тому, кому она пригодится. Тогда и места станет больше, и дышать будет легче.

При этом, когда закончите с вещами, проведите влажную уборку всех поверхностей. Для этого пригодятся средства для уборки, которые сейчас можно купить Фокстрот со скидкой до 40%. Шампунь для чистки ковров, средство для мытья окон и удаления налета – вам в помощь.

2. Завести безотказного помощника

Кто сегодня будет пылесосить? На этой почве среди домашних часто возникают конфликты. Чтобы этого избежать, доверьте ежедневную уборку роботу-пылесосу. Его работоспособность, деликатность и исполнительность оценили уже тысячи домохозяек по всему миру. Включил, запустил, (запрыгнул на диван) – и он себе убирает. Никуда не врезается за счет датчиков, и с лестницы не падает. В доме будет чисто, и никому из членов семьи не придется напрягаться. Идеально же!

3. Обновить «стиралку» и стирать чаще

Во время карантина любые меры предосторожности не будут излишними. Как ни крути, из дома все равно нужно выйти – в магазин, на почту, выгулять домашнего питомца. По возвращению специалисты рекомендуют стирать всю одежду, в которой посещали общественные места. Не стоит с боязнью поглядывать на счётчики электроэнергии: современные модели стиральных машин обладают высоким классом энергосбережения. К тому же, всегда можно выбрать оптимальный режим стирки – как для детской одежды, так и для ваших вещей.

4. Заменить «сушилку» для белья

Однако, чем чаще стирка, тем больше белья, которому нужно где-то сохнуть. Не у всех есть балконы или достаточно пространства, чтобы ставить сушилки. В итоге, эти предметы быта занимают полкомнаты и создают видимость беспорядка. Поэтому есть резон приобрести сушильную машину. Тогда не придется созерцать дома гирлянды из разномастных предметов одежды. Постирал, закинул в сушку и вуаля – отправил в шкаф. То, что надо для сохранения порядка.

5. Гладить вещи для дезинфекции

Если вы одни из тех, кто считает, что глажка «убивает» живую энергию в вещах, то стоит вспомнить, что под воздействием высокой температуры погибает и большинство микробов. Сейчас, когда вопрос гигиены – наиболее приоритетен – утюг становится «в помощь» к антисептику и другим средствам дезинфекции. Особенно это важно для детских вещей. Поэтому самое время вновь посмотреть другим взглядом на утюг. Прогладить вещи и постельное белье – просто must do во время эпидемии. На foxtrot.ua – огромный выбор со скидками.