Как защитить телефон от падения с высоты?

29 июня 2022, 16:15

Техническое развитие телефонов способствовало тому, что экраны становились все больше и больше.

В настоящее время для многих моделей стандартной диагональю является 6 или 7 дюймов. Это, конечно, делает их гораздо более уязвимыми при каких-либо механических воздействиях. Сейчас очень остро стоит вопрос, как защитить дорогостоящее мобильное оборудование в случае падения. Эту проблему решают современные защитные чехлы, доступные по ссылке https://www.aks.ua/catalog/chehly-dlya-mobilnyh-telefonov/ , которые снижают риск появления трещин на экране и корпусе смартфона при ударе.

Чехол для телефона — простой способ минимизировать ущерб

К сожалению, хотя производители аксессуаров и опережают друг друга в создании инновационных решений, задачей которых является минимизация повреждений телефонов, озвученная проблема до сих пор затрагивает многих пользователей. Это связано с тем, что смартфоны оснащаются все большим количеством функций и, как следствие, используются все чаще. Особенно часто повреждения возникают при фотосъемке, когда телефон случайно выпадает из рук. Поэтому без доп защиты точно не обойтись.

Существует огромное множество типов чехлов для телефонов с разной прочностью. Самые простые модели изготавливаются целиком из одного материала, задача которого – амортизировать любые небольшие удары. Бронекорпуса обладают гораздо лучшими защитными параметрами. Они имеют составную конструкцию и включают в себя несколько разных слоев. Внутренняя часть предназначена для поглощения ударов, чтобы свести к минимуму ущерб телефона. Внешняя же часть изготовлена из материалов с высокими прочностными характеристиками (например, из поликарбоната), благодаря чему она поглощает импульс удара и уменьшает возникновение деформаций.

Закаленное стекло - идеальная защита для экрана и камеры

Помимо подходящего футляра стоит оснастить телефон еще и защитным стеклом. Трещины на экране — одна из самых распространенных проблем для пользователей смартфонов, однако их относительно легко предотвратить. Тем более, что практически все современные модели имеют встроенную матрицу и замена экрана сопряжена с большими затратами на ремонт. В продаже можно найти как закаленное стекло, отличающееся высокой устойчивостью к царапинам, так и гибридное покрытие, дополнительно противодействующее деформации экрана. Вы также должны помнить не только о защите дисплея от повреждений, но и не забывать о сохранности объектива камеры. Содержащееся в нем стекло чрезвычайно чувствительно к ударам, поэтому потребуется подготовить специальный защитный аксессуар и для него.