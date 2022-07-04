Бомбардировка театра в Мариуполе - военное преступление - Amnesty International

4 июля 2022, 11:15

Amnesty International признала бомбардировку драмтеатра в Мариуполе военным преступлением России.

Международная правозащитная организация собрала показания 52 уцелевших и очевидцев, 28 из которых находились в театре или близ него в момент атаки, а также проанализировала другие материалы.Расследователи Amnesty пришли к выводу, что удар по театру нанесли российские военные, наиболее вероятно, сбросив с самолета-истребителя две сдетонировавшие одновременно 500-килограммовые бомбы. Причем сделали это зная, что в театре скрываются сотни мирных жителей.«Международный уголовный суд и все другие органы должны расследовать это нападение как военное преступление. Всех виновных должны привлечь к ответственности за действия, повлекшие смерти и разрушения», - заявила генеральный секретарь Amnesty International Аньес Калламар.