ООН назначила комиссию по военным преступлениям в Украине

31 марта 2022, 15:15

Совет ООН по правам человека назначил трех членов комиссии, которая займется сбором улик, касающихся военных преступлений в Украине. В будущем их используют в судебных процессах.

Комиссию возглавил норвежец Эрик Мёсе - бывший председатель международного трибунала по Руанде и бывший судья Верховного суда своей страны. Вместе с ним в комиссию вошли уполномоченная по правам человека Боснии и Герцеговины Ясминка Джумхур и бывший специальный докладчик ООН по ситуации с правами человека в разных странах, колумбиец Пабло де Грейфф.Украина и ее союзники обвиняют российскую армию в военных преступлениях в виде, в частности, неизбирательных бомбежек и обстрелов городов и убийства тысяч мирных граждан Украины.Россия и подконтрольные ей сепаратистские "народные республики" в ответ выдвигают обвинения в адрес украинских военных в обстреле городов под контролем "народных республик".