Работа в IT сфере становится все более востребованной

4 июля 2022, 14:45

Несмотря на полномасштабную войну, которую Россия развязала в Украине, зарплаты украинских разработчиков в первом полугодии 2022 выросли по сравнению с декабрем 2021 года. Средняя зп в июне составила $3400 против $3300 в конце прошлого года.



При этом активнее увеличивались зарплаты опытных специалистов (уровня Senior и выше). Интересно, что зарплаты выше $10000 в месяц получают около 1% украинских разработчиков, а больше $7500 — 4%.



Такие данные исследования DOU, проведенного среди ИТ-специалистов в июне.



Работа в IT сфере остается востребованной как в Украине, так и за ее пределами. Согласно того же опроса, лишь 4% опрошенных потеряли работу из-за начала войны. Часть из них уже нашла новое место, в поиске сейчас находятся только 2% разработчиков. Чаще всего теряли работу интерны — 22%, 18% сейчас ищут новую позицию, а еще у 20% уменьшилось количество работы и проектов.



Из-за войны 38% разработчиков пришлось переехать: 28% живут сейчас в другом городе или области в Украине, а 10% уехали за границу. Еще 23% переезжали, но уже вернулись домой.



Сегодня найти работу можно через сотни специализированных ресурсов. Среди них и layboard.com, который нацелен на поиск вакансий в IT сфере в Польше, Литве, других странах ЕС и США.



Получить работу в ИТ можно удаленно. Прежде всего соискателю необходимо подготовить резюме с указанием образования, предыдущих мест работы, навыков, наличия сертификатов и т.д. Желательно - на английском языке. Данный документ станет вашей визитной карточкой, презентацией для будущего работодателя или заказчика.



Опытный разработчик также добавит информацию об успешных кейсах, проектах. Важно создать структурированное резюме, детализированные, без художественного наполнения.



При самостоятельном поиске важно обращать внимание на способ оформления сотрудника в компанию. Только официальное трудоустройство гарантирует своевременные выплаты, нормированный график работы, оплачиваемый отпуск и больничные. Взаимоотношения между нанимателем и сотрудников закрепляются трудовым договором, где прописывается уровень заработной платы, режим, обязанности, возможные риски и права сторон.



Официальное трудоустройство всегда предусматривает документально фиксирование отношения между соискателем и нанимателем, при этом удалённая работа не является исключением.



Сотрудники на удалённом формате работы также официально оформляются на предприятии. В первую очередь подписывается трудовой договор с указанием: формата и графика работы, обязанностей, названия занимаемой должности, уровня заработной платы и т.д. Сотрудник также должен предоставить копию паспорта и идентификационного кода. Иногда IT специалистам достаточно отправить документы онлайн, заверив цифровой подписью. Но некоторые компании могут потребовать отправить копии почтой или предоставить лично.