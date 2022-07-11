РФ будет пытаться высвободить активы для продолжения войны в Украине

11 июля 2022, 11:15

Британская разведка ожидает, что с помощью закона "О специальных экономических мерах", который уже прошел первое чтение, власти страны-оккупанта наделят себя особыми полномочиями в сфере трудовых отношений, смогут расконсервировать мобилизационные объекты и высвободить активы из госрезервов.

Таким образом, россия сможет и дальше избегать признания того, что не способна победить Украину и санкции "напользу".