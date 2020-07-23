В России принят закон о регулировании криптовалют: майнить и торговать можно

Госдума России приняла 22 июля в окончательном, третьем чтении закон "О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".
На обсуждение и доработку законопроекта парламентариям с привлечением экспертов, представителей ЦБ РФ, ФСБ и профильных министерств ушло более двух лет.
Данным законом определены понятия "цифровая валюта" и "цифровые финансовые активы" (ЦФА). Согласно закону, цифровой валютой является "совокупность электронных данных (цифрового кода или обозначения), содержащихся в информационной системе, которые предлагаются и (или) могут быть приняты в качестве средства платежа, не являющегося денежной единицей РФ, денежной единицей иностранного государства и (или) международной денежной или расчетной единицей, и (или) в качестве инвестиций и в отношении которых отсутствует лицо, обязанное перед каждым обладателем таких электронных данных".
Что немаловажно, законом запрещено российским резидентам принимать цифровую валюту в оплату за поставку товаров, работы и предоставление услуг. Также запрещено распространение информации о продаже или покупке цифровой валюты в качестве оплаты за товары, работы и услуги. В то же время цифровую валюту в России можно будет покупать, "майнить" (п. 2 статьи 14), продавать и совершать с ней другие сделки.
Главное отличие ЦФА от цифровых валют заключается в том, что в отношении ЦФА всегда существует обязанное лицо, ЦФА — это цифровые права, включающие денежные требования, возможность осуществления прав по эмиссионным ценным бумагам, права участия в капитале непубличного АО, а также право требовать передачи эмиссионных ценных бумаг, которые предусмотрены решением о выпуске о выпуске ЦФА.
Новый закон вступит в силу 1 января 2021 года.
(С) 3Dnews