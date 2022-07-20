Модульные патч-панели GREEN ITK для проектных решений позволяют сформировать необходимую конфигурацию с дополнительным тестированием работоспособности линий и защитой информационных портов IP20.
Применяются для построения систем на высококатегорийных решениях с возможностью их последующего расширения.
Преимущества модульных патч-панелей GREEN ITK® для проектных решений
Совместимость с компонентами для СКС.
Экономия на дополнительных аксессуарах.
Стабильная передача данных.
Надежность и удобство эксплуатации.
Международные стандарты качества.
Особенности конструкции модульных патч-панелей GREEN ITK® для проектных решений
Модульная конструкция и съёмный органайзер.
Индикация режимов работоспособности информационного порта.
Панели с администрированием рабочей линии.
Пылезащитные крышки.
Угловое расположение портов.
Удобное расположение информационных портов в шахматном порядке.
Быстрый монтаж без дополнительного инструмента.
Технические характеристики модульных патч-панелей GREEN ITK® для проектных решений
Тип адаптера/модуля: UTP.
Категория: 6, 6А.
Напыление контактов модулей золотом 3 мкм (3?").
Допустимый диаметр проводников: 22-26 AWG.
Сила тока: макс. 1,5 А.
Номинальное рабочее напряжение: 48 В.
Контактное сопротивление: 20 мОм.
Сопротивление изоляции: 500 МОм.