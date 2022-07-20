20 июля 2022, 16:15

Модульные патч-панели GREEN ITK для проектных решений позволяют сформировать необходимую конфигурацию с дополнительным тестированием работоспособности линий и защитой информационных портов IP20.

Применяются для построения систем на высококатегорийных решениях с возможностью их последующего расширения.Преимущества модульных патч-панелей GREEN ITK® для проектных решенийСовместимость с компонентами для СКС.Экономия на дополнительных аксессуарах.Стабильная передача данных.Надежность и удобство эксплуатации.Международные стандарты качества.Особенности конструкции модульных патч-панелей GREEN ITK® для проектных решенийМодульная конструкция и съёмный органайзер.Индикация режимов работоспособности информационного порта.Панели с администрированием рабочей линии.Пылезащитные крышки.Угловое расположение портов.Удобное расположение информационных портов в шахматном порядке.Быстрый монтаж без дополнительного инструмента.Технические характеристики модульных патч-панелей GREEN ITK® для проектных решенийТип адаптера/модуля: UTP.Категория: 6, 6А.Напыление контактов модулей золотом 3 мкм (3?").Допустимый диаметр проводников: 22-26 AWG.Сила тока: макс. 1,5 А.Номинальное рабочее напряжение: 48 В.Контактное сопротивление: 20 мОм.Сопротивление изоляции: 500 МОм.