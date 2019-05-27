День серверных решений

27 мая 2019, 9:15

Компания АСБИС-Украина совместно с партнерами организовала В2В-мероприятие для дилеров, реселлеров и потребителей, на котором они имели возможность пообщаться с экспертами сферы проектных решений и серверных компонентов.

«День сверхмощной производительности», как назвали его сами участники, был посвящен серверным решениям от всемирно известных поставщиков оборудования – Intel, Gigabyte и Western Digital. На ивенте рассказывали об инновациях на рынке серверных процессоров, в частности – о SSD и серверах CPU Intel, серверах Gigabyte для оптимальной работы центров данных и системах хранения JBOD от Western Digital.

Благодаря новейшему оборудованию – комплексному решению от Presitigio Solutions и Logitech Video Сonference – мероприятие прошло в интерактивном формате.