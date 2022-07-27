В Славянске не будет отопительного сезона - мэр Вадим Лях

27 июля 2022, 10:45

«Мы же понимаем, если минусовая температура будет, бак [с водой] замерзнет. Цистерна, которую мы погоним и оставим на ночь, замерзнет. Вы будете отапливать свою квартиру — это если будет электроэнергия, но канализация замерзнет. Здесь нужно серьезно задуматься, как быть дальше, как выживать. Именно выживать, потому что отопительного сезона фактически не будет», - отметил Лях.

Он призвал жителей города (на сегодняшний день остается около 22 тысяч человек, из которых около 3-4 тысяч детей) эвакуироваться, поскольку все равно будет попытка захватить город со стороны российских войск.