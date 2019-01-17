Умные терморегуляторы позволяют до 37% снизить расходы на отопление

17 января 2019, 11:45

Каждый год отопительный сезон требует отдельной статьи расходов семейного бюджета вне зависимости от типа отопления в доме или квартире.

На фоне регулярного повышения цен на газ и электричество украинцы поневоле задумываются о способах экономии. Эксперты Цитруса рекомендуют использовать современные умные гаджеты, позволяющие экономно расходовать ресурсы тепла в доме. Они легко подключаются, управляются со смартфона и обеспечивают управление теплом в доме по расписанию, автоматически снижая потребление газа или электричества, когда в этом нет необходимости, и поднимая температуру к вашему приходу домой. По оценкам экспертов Цитруса экономия позволяет снизить потребление ресурсов для отопления дома или квартиры до 37%, экономия в течение одного отопительного сезона способна исчисляться тысячами гривен.



Умный термоклапан Netatmo работает от двух батареек АА, способных обеспечить питанием в течение двух лет, и оснащается экономичным e-ink дисплеем и поддержкой Wi-Fi для удаленного управления. И обеспечивает регулировку температуры от 5 до 30 градусов Цельсия. Умные термоклапаны Netatmo позволяют самостоятельно заменить стандартные терморегуляторы и управлять температурой как вручную, так и удаленно, с помощью приложения для Android или iOS. Простой и понятный интерфейс приложения позволяет управлять температурой, не вставая с дивана, и использовать изменение температуры индивидуально для каждого термоклапана. Можно настроить отопление по графику, уменьшая расход тепла, когда в этом нет потребности, и прогревая квартиру или дом точно к приезду всей семьи.



В Starter Kit входит минимальный набор для подключения однокомнатной квартиры:



два термоклапана с комплектами батареек;

два комплекта по 6 адаптеров для различных типов отопительных батарей;

4 цветные наклейки для декорирования термоклапанов;

реле с сетевым кабелем для управления через домашнюю сеть Wi-Fi.



Термоклапан Netatmo Starter Kit https://www.citrus.ua/smart-rozetki-i-datchiki/termoklapan-starter-kit-netatmo-625250.html



Умный термостат Netatmo оснащен модулем Wi-Fi, экономичным дисплеем e-ink и совместим с большим количеством существующих систем отопления, работающих на жидком, твердом топливе или газе. Установка термостата с подключением, входящего в комплект поставки, реле к котлу и настройкой приложения занимает 10 минут. Помимо возможности удаленного управления температурой в доме, умный термостат Netatmo обладает функциями искусственного интеллекта и способен запоминать привычки пользователя и его график: время пробуждения или возвращения домой, предлагая соответствующие изменения температуры и предугадывания желания и потребности пользователя.



«Пока мы все чаще слышим про концепцию умного дома. Эксперты Цитруса уже не первый год занимаются развитием на украинском рынке самых разнообразных умных устройств для дома, позволяющих делать нашу жизнь комфортнее», — говорит Юлия Дробышева, директор по PR в сети магазинов Цитрус, — «Умные терморегуляторы Netatmo — это не только современные гаджеты для дома, но и возможность взвешенно и обдуманно подойти к планированию семейного бюджета, в котором отопление занимает немаленькую и важную для всех украинцев часть».



Умные термостаты Netatmo благодаря своим встроенным антеннам способны принимать сигнал в радиусе 100 метров, что позволяет их эффективно использовать в домах любого размера. Приложения Netatmo для управления терморегуляцией в доме работают под управлением как Android, так и iOS и совместимы с умными голосовыми помощниками Apple (Siri), Google (Ассистент) и Amazon (Alexa). То есть этими устройствами можно управлять голосом, отдавая им команды вида: «Siri, установи термостат на 22 градуса». Это современные высокотехнологичные устройства умного дома из будущего. Будущего, ставшего доступным уже сегодня.