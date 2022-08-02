Россия использует мобильные игровые приложения для сбора данных в Украине

2 августа 2022, 14:45

Об этом сообщает Главное управление разведки в своем тг-канале.

Как говорится в сообщении, россияне через игры получают от пользователей информацию о расположении военных объектов, критической инфраструктуре или склоняет граждан неосознанно помогать им.Пользователям следует насторожиться, если в приложении предлагается осуществлять фотофиксацию местности, делиться геолокацией или нанести «рисунок» на асфальте.Для безопасного использования онлайн-приложений киберполиция рекомендует загружать их только из официальных источников – AppApp Store, Google Play, Galaxy Store, AppGallery и т.д.