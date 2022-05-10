Из-за военных неудач Россия меняет свою пропаганду - разведка

10 мая 2022, 13:45

Чтобы изменить представление россиян о военной "непобедимости" и подготовить общество к возможному поражению, российским СМИ приказали рассказывать о российско-украинской войне как о вооруженном противостоянии россии со всеми странами ЕС и НАТО.

По мнению кремлевских политтехнологов, это приуменьшит позор от проигрыша более мощному противнику.По информации военной разведки Украины, руководители кремлевских телеканалов, интернет-СМИ и пропутинской армии ботов уже получают указания перейти к новой информационной политике.