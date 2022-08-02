В Украине стартовали продажи мощного маршрутизатора Linksys Hydra Pro 6

2 августа 2022, 15:45

Эта новинка позиционируется в категории доступных решений с поддержкой Wi-Fi 6, и предлагается в роли оптимального предложения для учеников и студентов, а также пользователей, работающих дома и нуждающихся в надежном соединении.



Модель Linksys Hydra Pro 6 способна одновременно подключить более чем 30 клиентских устройств. Производитель обещает площадь покрытия до 250 квадратных метров, что, согласитесь, весьма немало. Тем же пользователям, которым нужно больше, разработчики предлагают технологию Intelligent Mesh, благодаря которой несколько маршрутизаторов можно легко объединить в одну сеть.





С роутером Hydra Pro 6 будет обеспечена скорость беспроводной связи до 5.4 Гбит/с (+р). Этого с лихвой будет достаточно для любых потоковых передач видео и быстрого скачивания из сети. Qualcomm Immersive Home 216 предоставляет доступ к каналу 160 МГц для использования всех преимуществ стандарта Wi-Fi 6.



Специальное приложение Linksys позволит владельцу маршрутизатора Hydra Pro 6 удобно и просто следить за подключенными к сети устройствами и устанавливать приоритеты. Для безопасности сети используется шифрование WPA3/WPA2-Personal, а также задействован межсетевой экран SPI. Обновление безопасности происходит в полностью автоматическом режиме. Это же касается родительского контроля и гостевых сетей.





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Процессор - 2 ядра, частота 1 ГГц;



Частота работы Wi-Fi: 2.4 ГГц, 5 ГГц, 6 ГГц;



Стандарты Wi-Fi: 802.11b (Wi-Fi 1), 802.11a (Wi-Fi 2), 802.11g (Wi-Fi 3), 802.11n (Wi-Fi 4), 802.11ac (Wi-Fi 5), 802.11ax (Wi-Fi 6);



Максимальная скорость: 5378 Мбит/с;



Количество LAN портов: 4 x LAN порта;



Скорость LAN портов: 1000 Мбит/с.