РФ має намір "повністю стерти Україну з карти світу", - посол США в ООН

5 августа 2022, 14:15

Лінда Томас-Грінфілд заявила в Раді Безпеки ООН, що з'являється все більше ознак того, що кремль закладає основу для спроб анексії всіх східних українських областей, а також південних - Херсонської та Запорізької областей "з метою проведення фіктивних референдумів" або указів про приєднання до Росії. Про це пише Sky News.