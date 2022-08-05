РФ має намір "повністю стерти Україну з карти світу", - посол США в ООН

Лінда Томас-Грінфілд заявила в Раді Безпеки ООН, що з'являється все більше ознак того, що кремль закладає основу для спроб анексії всіх східних українських областей, а також південних - Херсонської та Запорізької областей "з метою проведення фіктивних референдумів" або указів про приєднання до Росії. Про це пише Sky News.
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