TP-Link EAP650-Wall - AX3000 встраиваемая в стену точка доступа

1 сентября 2022, 13:15

Wi-Fi 6 до 3000 Мбит/с, высокая скорость для большого числа подключённых устройств, устанавливается в стандартный подрозетник (86 мм).

Компания TP-Link представляет новинку: EAP650-Wall - AX3000 встраиваемая в стену точка доступа.





Wi-Fi 6 до 3000 Мбит/с. До 574 Мбит/с на 2,4 ГГц + до 2402 Мбит/с на 5 ГГц; Эффективный Wi-Fi 6. Высокая скорость для большого числа подключённых устройств; Централизованное управление. Управление всей сетью локально или из облака; Каналы 160 МГц. В два раза больше данных на одном канале; Надёжная защита. Гостевые сети, портал аутентификации, шифрование WPA3; Бесшовный роуминг. Непрерывное подключение при перемещении между точками доступа; Два гигабитных порта. Downlink и Uplink для быстрого подключения по кабелю; PoE 802.3af/at. Передача данных и питания по одному кабелю; Простая и быстрая установка.

Скорость до 2976 Мбит/с по Wi-Fi 6 в несколько раз выше, чем у Wi-Fi 5, благодаря чему работа каждого приложения будет казаться более плавной — выше скорость, ниже задержка, меньше помех, больше подключённых клиентов.



Программно-конфигурируемая сеть Omada SDN включает в себя сетевые устройства, такие как точки доступа, коммутаторы и шлюзы, обеспечивая стопроцентное облачное управление и формируя масштабируемую сеть с управлением из единого интерфейса.

Экосистема Omada SDN делает возможным централизованное облачное управление группой точек доступа через аппаратный или программный контроллер.Точки доступа входят в экосистему Omada SDN и подойдут для магазинов, гостиниц, образовательных учреждений и любого другого бизнеса.