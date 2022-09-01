Интернет-магазин Pro-MyIDi продвигает космецевтику в Украине

1 сентября 2022, 12:35

Производная от терминов "косметика" и "фармацевтика", космецевтика подразумевает продукты, которые обладают как косметическими, так и терапевтическими свойствами, часто предлагая медицинский эффект, подобный продуктам, обычно назначаемым дерматологами.Появление этой индустрии стало результатом развития научно обоснованной тенденции по уходу за кожей, благодаря которой бренды начали выпускать продукты на основе исследований, направленных на конкретные проблемы и уход за кожей.

В результате космецевтика отвечает самым высоким промышленным стандартам и демонстрирует широкий спектр видимых преимуществ, в отличие от своих косметических аналогов. И все это благодаря тщательным исследованиям и научным подтверждениям рецептур, используемых для создания продукции.

Космецевтика от MyIDi

На украинском рынке профессиональную космецевтику MyIDi предлагает интернет-магазин pro-myidi.com. Это экологически чистая натуральная косметика отечественного производства с высоким качеством и безопасностью, которая при этом имеет доступную цену.

Благодаря большим процентам содержание активных веществ, все средства оказывают быстрый, заметный и долговременный результат. Вы сможете не только приобрести нужное средство, но и получить всю исчерпывающую информацию о нем.

Сегодня компания предлагает:

космецевтику для лица;

средства для тела;

космецевтику для волос;

для СПА-ухода.

Понимание ингредиентов

Как потребитель, вы лучше знаете свой тип кожи и понимаете, что вас беспокоит об уходе за кожей. Благодаря такому пониманию вы сможете искать ключевые ингредиенты и комбинации, которые помогают решить проблемы ухода за кожей.

Важность понимания ключевых ингредиентов продуктов является одной из основ, на которых базируются научно обоснованные средства по уходу за кожей. Предлагая своим клиентам возможность увидеть ингредиенты, входящие в их продукты, MyIDi создает ощущение прозрачности между собой и своими клиентами. Клиенты могут быть уверены, что получат именно то, за что платят.

Будь то увлажнители, солнцезащитные кремы, сыворотки или даже косметика, важно знать, что входит в состав продуктов, используемых для кожи, и это шаг, который вы категорически не можете пропустить. Достижение красивой кожи – это не далекая мечта, а скорее достижимая, просто прочитав, поняв и используя правильные продукты, которые нужны вашей коже, чтобы сиять. Понимая космецевтику и ингредиенты, которые входят в научно обоснованный уход за кожей, вы сможете искать продукты, которые помогут вам позаботиться о коже и волосах с видимыми результатами, подтвержденными доказательствами и исследованиями.