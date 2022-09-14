В Украине стартовал предзаказ на новые iPhone 14 — названы цены

14 сентября 2022, 10:45

Новые смартфоны от Apple появятся на полках магазинов через месяц-полтора после официальной сентябрьской презентации, а вот оставить заявку можно уже сейчас.

Во многих интернет-магазинах и специализированных сетях смартфоны доступны к предзаказу.По чем же будут продаваться долгожданные новинки? Из-за скачков курса доллара и удорожания логистики ценники в гривне будут выше, чем в прошлом году. В среднем iPhone 14 в зависимости от модели будет стоить от 43 до почти 60 тысяч гривен, что по нынешнему курсу составляет около $1160-$1620.