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13 октября 2022, 13:45
РФ начала воевать гаубицами 1943 года (фото)
В Луганской области была замечена гаубица Д-1 образца 1943 года.
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