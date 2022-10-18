18 октября 2022, 9:15

Японія допоможе Україні з відновленням пошкоджених енергетичних обʼєктів

Японія допоможе Україні з відновленням пошкоджених енергетичних обʼєктів. Країна надасть необхідне обладнання та устаткування для критичної інфраструктури - Прес-служба Міненерго.

