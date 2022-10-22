Что дает создание сайта?

Любой бизнес ищет пути реализации продукта, и интернет это один из наиболее популярных и прибыльных каналов.
В этой статье мы расскажем что такое создание web сайтов и почему нужно выбрать этот вариант. В интернете востребованы и актуальны практически все отрасли продаж. Разработка сайта расширит географию и откроет доступ к новым клиентским базам.
Преимущества создания сайта
- Увеличение количества потенциальных заказчиков - главная цель бизнеса;
- Рост значения компании - в глазах покупателей наличие сайта - дополнительный фактор доверия;
- Узнаваемость бренда. Если вы не просто продаете товар, а являетесь производителем, то наличие личного сайта, позволит увеличить известность и выделиться среди других;
- Упрощенная система работы с клиентами. Это информационный канал, который позволит ответить на вопросы клиентов и упростить схему покупки.
-Маркетинговый инструмент - возможность презентовать новинки, акции, информировать об актуальных новостях компании, повышать лояльность заказчиков;
- Способ работы 24 часа в сутки. В интернете нет выходных, и бизнес будет работать по максимуму;
- Возможность ознакомления с товарами и услугами.
Сайт https://imaris.ua/ предлагает клиентам создание сайтов различных типов, в зависимости от целей.
Типы сайтов и основные их цели
Интернет магазин - для тех кто занимается продажей товаров, сайт необходим в первую очередь. Это продолжение оффлайн бизнеса, либо независимый веб-ресурс, главная задача которого - увеличивать прибыль, путем реализации товара.
Landing Page - это одна "посадочная страница", которая создается, чтобы увеличить конверсии. Она подойдет для продажи или рекламы одного товара, либо услуги. Высокая окупаемость и минимальное время для создания.
Корпоративный - создается для брендов, компаний и фирм разной сферы деятельности. С помощью сайта можно сформировать позиционирование на рынке, информировать о новостях и деятельности компании, делиться корпоративной историей.
Сравнение социальных сетей и маркетплейсов, с сайтами
Существует 3 варианта размещения информации о продуктах и услугах в сети интернет. Это социальные сети, торговые онлайн-платформы (маркетплейсы) и личный сайт. Ниже представлены пункты о недостатках первых двух:
-ограниченное количество покупателей. Не все возрастные категории пользуются facebook и instagram. А маркетплейсы не всегда вызывают доверие. Поисковые системы используют большинство людей.
-в онлайн торговых площадках множество товаров и продавцов, и ваш продукт просто затеряется среди них.
-постоянная оплата сотрудникам за ведение соц. сетей и онлайн площадок, без гарантий продаж.
- дорогая реклама. Многие думают что создать сайт это дорогое удовольствие, но на поддержание оффлайн бизнеса уходит намного больше денег. Размещение рекламы, разработка брошюр, буклетов, листовок - устаревший и не эффективные способы продвижения своего товара.