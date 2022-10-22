Что дает создание сайта?

22 октября 2022, 12:32

Любой бизнес ищет пути реализации продукта, и интернет это один из наиболее популярных и прибыльных каналов.

В этой статье мы расскажем что такое создание web сайтов и почему нужно выбрать этот вариант. В интернете востребованы и актуальны практически все отрасли продаж. Разработка сайта расширит географию и откроет доступ к новым клиентским базам.

Преимущества создания сайта

- Увеличение количества потенциальных заказчиков - главная цель бизнеса;

- Рост значения компании - в глазах покупателей наличие сайта - дополнительный фактор доверия;

- Узнаваемость бренда. Если вы не просто продаете товар, а являетесь производителем, то наличие личного сайта, позволит увеличить известность и выделиться среди других;

- Упрощенная система работы с клиентами. Это информационный канал, который позволит ответить на вопросы клиентов и упростить схему покупки.

-Маркетинговый инструмент - возможность презентовать новинки, акции, информировать об актуальных новостях компании, повышать лояльность заказчиков;

- Способ работы 24 часа в сутки. В интернете нет выходных, и бизнес будет работать по максимуму;

- Возможность ознакомления с товарами и услугами.

Сайт https://imaris.ua/ предлагает клиентам создание сайтов различных типов, в зависимости от целей.

Типы сайтов и основные их цели

Интернет магазин - для тех кто занимается продажей товаров, сайт необходим в первую очередь. Это продолжение оффлайн бизнеса, либо независимый веб-ресурс, главная задача которого - увеличивать прибыль, путем реализации товара.

Landing Page - это одна "посадочная страница", которая создается, чтобы увеличить конверсии. Она подойдет для продажи или рекламы одного товара, либо услуги. Высокая окупаемость и минимальное время для создания.

Корпоративный - создается для брендов, компаний и фирм разной сферы деятельности. С помощью сайта можно сформировать позиционирование на рынке, информировать о новостях и деятельности компании, делиться корпоративной историей.

Сравнение социальных сетей и маркетплейсов, с сайтами

Существует 3 варианта размещения информации о продуктах и услугах в сети интернет. Это социальные сети, торговые онлайн-платформы (маркетплейсы) и личный сайт. Ниже представлены пункты о недостатках первых двух:

-ограниченное количество покупателей. Не все возрастные категории пользуются facebook и instagram. А маркетплейсы не всегда вызывают доверие. Поисковые системы используют большинство людей.

-в онлайн торговых площадках множество товаров и продавцов, и ваш продукт просто затеряется среди них.

-постоянная оплата сотрудникам за ведение соц. сетей и онлайн площадок, без гарантий продаж.

- дорогая реклама. Многие думают что создать сайт это дорогое удовольствие, но на поддержание оффлайн бизнеса уходит намного больше денег. Размещение рекламы, разработка брошюр, буклетов, листовок - устаревший и не эффективные способы продвижения своего товара.