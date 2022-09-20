Почему бизнесу необходим сайт

20 сентября 2022, 12:15

Любой бизнес должен решать две задачи – обеспечить потребности своих клиентов и максимизировать прибыль.

Для этого нужно вложиться в рекламу. Только так о производимых товарах и предоставляемых услугах узнает максимальное количество людей. Самой лучшей рекламой является информативный, удобный и раскрученный сайт. Создать сайт можно самому, заказать его разработку фрилансеру или обратиться к специалистам веб-студии.

Чтобы создать сайт самостоятельно, нужно очень хорошо знать веб-дизайн и программирование, фронтэнд и бекэнд. Таких универсалов единицы. Большинство допускает технические ошибки, которые потом приходится долго и дорого исправлять. Если вы хотите сразу сделать хорошо и правильно, обращайтесь в веб-студию. Мы рекомендуем веб-студию IMARIS. Сферы деятельности этой компании – создание сайтов в Киеве, доработка уже существующих проектов, SEO и SMM.

Какие сайты можно заказать

Cпециалисты веб-студии IMARIS разрабатывают любые веб-сайты:

- интернет-магазины;

- корпоративные сайты;

- Landing Page;

- сайты-каталоги.

В базовое предложение компании включается:

- Разработка грамотной SEO-структуры сайта;

- UX/UI-дизайн;

- Настройка Google Analytics;

-Подключение SSL-сертификата;

- Наполнение сайта первоначальным контентом (до 10 страниц).

Перед тем, как заказать создание сайта, желательно подготовить такие материалы: логотип, информацию о вашей компании, прайс-листы, образцы фирменного стиля. Но если всего этого нет, не беда – специалисты компании IMARIS создадут «скелет» сайта и наполнят его вместе с клиентом.

Почему результат будет идеальным

Каждый этап создания сайта, включая дизайн и «программное наполнение», согласовывается с клиентом. По сути, клиент становится частью команды и сотворцом. Поэтому результат работы веб-дизайнеров и программистов будет идеальным – от готового сайта никто не отказывается.

Комплексное продвижение – следующий этап после создания сайта

Создание сайта – это необходимое, но недостаточное условие для увеличения своей прибыли. Ведь в каждой сфере бизнеса представлены десятки, а то и сотни компаний. Чтобы победить в конкурентной борьбе, вам понадобится комплексный интернет-маркетинг – услуги по продвижению сайта в сети. Частью маркетинга является SEO – продвижение под поисковые сети и SMM – продвижение в социальных сетях.

Услуги компании IMARIS не из дешевых. Заплатив деньги, вы получаете идеальный сайт и грамотное продвижение. Благодаря четкой и слаженной работе специалистов ресурс займет первые позиции в поисковой выдаче и тысячи клиентов из соцсетей – ваш доход вырастет в несколько раз.