Насколько важен Social Media Marketing для бизнеса?

7 апреля 2021, 17:25

Статистика соцсетей впечатляет. По данным Digital за 2020 года всемирная аудитория владельцев соцпрофилей превысила 50% населения планеты, достигнув 3,96 млрд пользователей. В это число с большой вероятностью входит и ваша целевая аудитория. Годовой прирост аудитории составил 10,5%, если тенденциях сохранится, через несколько лет в соцсетях будут все.

Поэтому критически важным для каждого бизнеса становится реклама в социальных сетях. Она не только повышает узнаваемость бренда, но способна даже поднять продажи и увеличить прибыль компании.

Подходы могут быть разными. Маркетинг в социальных сетях должен учитывать индивидуальные особенности бренда, продукта, компании. Каким бы ни была направленность SMM-продвижения, оно должно быть тщательно спланированным и продуманным. В его основе лежит SMM-стратегия. Она разрабатывается на основе результатов исследования рынка, конкурентов, целевой аудитории и анализа самого бренда, его УТП, сильных и слабых сторон.

В каждом конкретном случае стратегия продвижения своя. Но можно привести базовые аспекты, на которых она строится:

общая концепция, философия и ценности бренда в соцпрофилях;

определение целей продвижения (SMART);

назначение метрик оценивания эффективности KPI: конверсия, охват, лиды, показы;

выявление потребностей целевой аудитории;

создание пула: выбор подходящих площадок продвижения;

разработка контент-плана: что и когда публиковать;

поиск возможностей сотрудничества;

применение механизмов автоматизации.

Это лишь неполный перечень того, что делает SMM-менеджер. Он реализует стратегию, анализирует ее эффективность, при необходимости проводит корректировку.

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Мы убедились, что продвижение в Instagram – больше, чем просто интересные посты и красивые фотографии, как и реклама в Facebook, которая также требует профессионального подхода. Но где же найти хорошего специалиста?

Владельцы бизнеса также могут овладеть искусством продвижения в соцсетях. Курсы позволят получить базу, необходимую для ведения собственной странички. Также программа рассчитана на блогеров, представителей смежных маркетинговых сфер и всех, кто хочет научиться профессионально использовать возможности соцсетей.

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По материалам: https://odessa.ithillel.ua/