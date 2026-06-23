ЕС готовит закон против зависимости от Китая в поставках критического сырья

23 июня 2026, 8:15

Евросоюз готовит законодательную инициативу, которая должна снизить зависимость европейской экономики от Китая в поставках критически важного сырья, включая редкоземельные элементы.

Об этом сообщает Reuters. Еврокомиссия намерена обязать компании в странах ЕС диверсифицировать источники поставок стратегического сырья. В Брюсселе считают, что бизнес слишком медленно реагирует на растущие риски.Глава ведомства фон дер Ляйен заявила, что промедление может угрожать безопасности всего блока. По ее словам, текущие экономические дисбалансы требуют срочного перераспределения торговых связей.Поводом для ужесточения политики стали действия Китая, ранее ограничившего экспорт редкоземельных элементов, что ударило по европейской промышленности. По данным СМИ, торговый дефицит ЕС с Китаем достигает около €1 млрд в день. Глава Евросовета Кошта назвал такой дисбаланс неприемлемым, а в ЕС подчеркивают необходимость диалога и защиты рынка от недобросовестной конкуренции. Китай, в свою очередь, обвиняет Запад в нарушении принципов свободной торговли.