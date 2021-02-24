США будут развивать независимые от Китая цепочки поставок

24 февраля 2021, 11:45

С приходом к власти в США Джозефа Байдена (Joseph Biden) взятый предшественником курс на обособление экономических процессов в противостоянии с Китаем будет продолжен.

Своими союзниками американцы избрали Тайвань, Японию, Южную Корею и Австралию. Реформы призваны снизить зависимость американской экономики от Китая.

Степень этой зависимости в отдельных сферах очень высока, как напоминает издание Nikkei Asian Review. Например, по некоторым видам медицинских изделий США на 90 % зависят от китайского импорта, по редкоземельным минералам — на 80 %. Попутно американские власти хотят развивать производство полупроводниковых компонентов на территории страны, поскольку в 1990 году США занимали 37 % рынка, а сейчас их доля сократилась до 12 %. Эксперты Boston Consulting ожидают, что к 2030 году КНР сможет выпускать на своей территории до 24 % всех полупроводниковых компонентов.Как отмечает японский источник, новая американская администрация сейчас разрабатывает законодательный акт, который определит развитие экосистемы поставок, исключающей зависимость США и союзников от Китая. Закон будет затрагивать интересы в сфере производства полупроводниковых компонентов, тяговых аккумуляторов для электромобилей, поставок и переработки редкоземельных металлов, медицинских товаров.США намереваются создать такую систему поставок критически важных компонентов, которая позволяла бы в случае необходимости перебрасывать силы с одного направления на другие, при этом исключая зависимость от КНР. Во всяком случае, внешнеполитическим союзникам США в рамках этой инициативы будет рекомендовано уменьшить взаимодействие с китайскими компаниями.Австралийская добывающая компания Lynas уже оказалась привлечена к строительству перерабатывающего предприятия в Техасе, которое снизит зависимость США от Китая в сфере поставок редкоземельных металлов. Строительство субсидируется Министерством обороны США. Отмечается, что предприятие TSMC по контрактному производству чипов в Аризоне тоже не обойдётся без государственных субсидий. В сегменте тяговых батарей китайские поставщики тоже набирают силу, поэтому американские компании будут стараться сотрудничать с японскими и южнокорейскими поставщиками.

(С) 3dnews