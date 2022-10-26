Textile International предлагает широкий выбор продукции

26 октября 2022, 9:55

С развитием бизнеса по пошиву одежды у предпринимателей возникает необходимость в постоянной покупке тканей. В то же время необходимо внимательно подходить к выбору текстиля - качественному, яркому и недорогому.

Поэтому вы можете заказать ткани оптом от Textileinternational. При этом вы будете уверены в качестве материалов и надежности поставщика. Ведь компания создана еще в 1991 году и является одним из ведущих поставщиков на рынке Украины. "Текстиль-Интернешнл" сегодня готовы предложить оптимальные цены и широкий ассортимент имеющихся товаров от ведущих мировых производителей.

Постельное белье, пижамы, шторы, нижнее белье, покрывала, одежда - это далеко не полный ассортимент домашнего текстиля. Оригинальный текстиль используется для пошива теплой зимней одежды - пуховиков, лыжных костюмов, пальто. Продукция не пропускает воду, защищает от сильного ветра и перепада температур.

Textile International предлагает большой ассортимент тканей:

шелк;

хлопок;

лен.

В наличии имеется плотный и легкий трикотаж, флис, шифон, шелк в рулонах. Материал используется для пошива домашнего декора и одежды. Компания предлагает качественные синтетические и натуральные материалы для пошива любых изделий.

Имея 27-ми летний опыт работы, Textile International профессионально разбирается в качестве текстиля и сотрудничает с проверенными производителями - из Китая, Вьетнама, Японии, Кореи, Тайланда. Компания предлагает большой выбор цветов, оттенков и принтов - от нюдовой палитры до цветов, узоров, вышивки, с разнообразной геометрией.

Интернет-магазин осуществляет регулярные поставки новинок, постоянно отслеживая современные тренды. Вы будете в числе первых, кто успел заказать оригинальный текстиль оптом. Компания учитывает все пожелания клиентов по закупке ткани и фурнитуры, имеет доступные цены на ассортиментный ряд. Специалисты следят за ценовой политикой и делают товар доступным для всех клиентов. Магазин предлагает ткани различных ценовых категорий - от эконом-класса до премиального сегмента.

Здесь вы найдете актуальные предложения для заказа качественной ткани и фурнитуры. Большой каталог продукции доступен в любое время. Менеджеры магазина готовы помочь в подборе товара и оказать помощь в оформлении заказа. Вам остается всего “в два клика” оформить заказ на сайте и получить его в самые короткие сроки.

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