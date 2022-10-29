Маршрутизатор Linksys MR9000

29 октября 2022, 20:25

Трьохдіапазонний бездротовий маршрутизатор, що забезпечує чудову швидкість ⤴до 3 Гбіт / с. Ідеальний вибір сімей, що люблять розваги.

MR9000 доставляє виділений сигнал кожному підключеному пристрою за допомогою технології MU-MIMO, тому вся родина може насолоджуватися потоковою передачею фільмів високої чіткості, онлайн-іграми і т. ін. Він також орієнтований на майбутнє завдяки вбудованій технології Mesh WiFi: просто додайте вузол Velop Mesh WiFi, щоб розширити зону покриття в будь-якому районі вашого будинку.

режими роботи Wi-Fi маршрутизатор, провідний маршрутизатор;

стандарт Wi-Fi 802.11 ac (до 1.73 Гбіт/с);

робоча частота 2.4 / 5 ГГц;

тип антени - незнімні;

кількість антен - 4;

вхідний інтерфейс 10/100/1000BASE-T Ethernet;

кількість LAN портів (RJ-45) - 4;

відповідність мережевим стандартам IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3 10BASE-T (10 Мбіт/с), IEEE 802.3u 100BASE-TX (100 Мбіт/с), IEEE 802.3ab 1000BASE-T (1000 Мбіт/с), IEEE 802.3x;

підтримка MESH;

віддалене управління - WEB-інтерфейс.



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