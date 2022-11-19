Маршрутизатор Linksys MR9000

Трьохдіапазонний бездротовий маршрутизатор, що забезпечує чудову швидкість до 3 Гбіт / с! Ідеальний вибір сімей, що люблять розваги.
MR9000 доставляє виділений сигнал кожному підключеному пристрою за допомогою технології MU-MIMO, тому вся родина може насолоджуватися потоковою передачею фільмів високої чіткості, онлайн-іграми і т. ін. Він також орієнтований на майбутнє завдяки вбудованій технології Mesh WiFi: просто додайте вузол Velop Mesh WiFi, щоб розширити зону покриття в будь-якому районі вашого будинку.
режими роботи Wi-Fi маршрутизатор, провідний маршрутизатор;
стандарт Wi-Fi 802.11 ac (до 1.73 Гбіт/с);
робоча частота 2.4 / 5 ГГц;
тип антени - незнімні;
кількість антен - 4;
вхідний інтерфейс 10/100/1000BASE-T Ethernet;
кількість LAN портів (RJ-45) - 4;
відповідність мережевим стандартам IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3 10BASE-T (10 Мбіт/с), IEEE 802.3u 100BASE-TX (100 Мбіт/с), IEEE 802.3ab 1000BASE-T (1000 Мбіт/с), IEEE 802.3x;
підтримка MESH;
віддалене управління - WEB-інтерфейс.
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