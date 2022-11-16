Ремонт квартир связан с надвигающися бумом

16 ноября 2022, 13:55

Сегодня даже стартапы берутся за ремонт многоквартирных домов. Связано это с надвигающимся бумом в секторе после окончания российско-украинской войны и необходимости возрождения огромных территорий. При этом задействованы будут все возможные механизмы всемирных фондов. При чем проекты будут направлены не только на придание благородного вида строениям, но и чтобы сделать их при этом энергоэффективными.

На европейских рынках

До кризиса арендодатели считали ремонт жилых зданий с целью повышения энергоэффективности скорее приятным, чем необходимым в секторе жилищного строительства. Теперь ситуация в той же Германии, к примеру, меняется из-за роста цен на энергоносители и нового закона, согласно которому налог на выбросы CO2 распределяется между арендаторами и арендодателями в зависимости от эффективности зданий.

На здания приходится 35 процентов от общего потребления энергии в Германии, крупнейшей экономике Европы, где почти треть из 19,25 миллионов жилых зданий имеют самые низкие рейтинги энергоэффективности, как показало исследование, проведенное ассоциацией жилищного строительства и недвижимости GdW в феврале.

Резкий скачок процентных ставок, рост цен на энергоносители и сырье, а также постоянно меняющиеся субсидии ограничивают инвестиции. Нехватка строителей и длительные процессы ремонта являются дополнительными барьерами, из-за которых арендодатели не решаются браться за такие проекты.

Ситуация в Украине

В Украине также имеется множество компаний, предлагающих ремонт квартиры киев и в других городах под ключ, тем более, что много домов недостроены, а много из них будут по новой возводиться после бомбардировок, в прямом смысле этого слова, как артиллерийских, так и ракетных.

Ремонт квартир под ключ от компании NSDgroup – лучшее решение для тех людей, которые: