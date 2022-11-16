Ремонт квартир связан с надвигающися бумом

Сегодня даже стартапы берутся за ремонт многоквартирных домов. Связано это с надвигающимся бумом в секторе после окончания российско-украинской войны и необходимости возрождения огромных территорий. При этом задействованы будут все возможные механизмы всемирных фондов. При чем проекты будут направлены не только на придание благородного вида строениям, но и чтобы сделать их при этом энергоэффективными.
На европейских рынках
До кризиса арендодатели считали ремонт жилых зданий с целью повышения энергоэффективности скорее приятным, чем необходимым в секторе жилищного строительства. Теперь ситуация в той же Германии, к примеру, меняется из-за роста цен на энергоносители и нового закона, согласно которому налог на выбросы CO2 распределяется между арендаторами и арендодателями в зависимости от эффективности зданий.
На здания приходится 35 процентов от общего потребления энергии в Германии, крупнейшей экономике Европы, где почти треть из 19,25 миллионов жилых зданий имеют самые низкие рейтинги энергоэффективности, как показало исследование, проведенное ассоциацией жилищного строительства и недвижимости GdW в феврале.
Резкий скачок процентных ставок, рост цен на энергоносители и сырье, а также постоянно меняющиеся субсидии ограничивают инвестиции. Нехватка строителей и длительные процессы ремонта являются дополнительными барьерами, из-за которых арендодатели не решаются браться за такие проекты.
Ситуация в Украине
В Украине также имеется множество компаний, предлагающих ремонт квартиры киев и в других городах под ключ, тем более, что много домов недостроены, а много из них будут по новой возводиться после бомбардировок, в прямом смысле этого слова, как артиллерийских, так и ракетных.
Ремонт квартир под ключ от компании NSDgroup – лучшее решение для тех людей, которые:
- Стали счастливыми обладателями квартиры в сталинке, чешке или новом ЖК и хотят привести ее в надлежащий вид, полностью пригодный для проживания;
- Понимают, что ремонт в квартире уже морально и физически устарел и есть необходимость замены мебели, приведения в порядок стен, замены коммуникаций и т.д. То, каким будет пространство вокруг, очень сильно влияет на психологическое состояние человека. Важно, чтобы приходя домой, человек мог бы полноценно расслабиться и отдохнуть после трудового дня, чтобы каждая деталь интерьера была комфортной и дарила уют;
- Сросто хотят изменить атмосферу жилья, стиль и т.д. Конечно, ремонт квартир под ключ каждый год делать не будешь, но желательно хотя бы каждые 5-7 лет обновлять его. Такие изменения пространства будут очень полезны для поддержания психологического микроклимата в семье;
- Хотят максимально рационально использовать имеющееся пространство в доме.
- Хотят быстро восстановить квартиру после понесенного ущерба во время войны.