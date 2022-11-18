18 ноября 2022, 12:45

У 9 областях є труднощі з мобільним зв'язком

У 9 областях є труднощі з мобільним зв'язком після російських ракетних ударів – Мінцифри.

▪️на Одещині працює 38% мереж,
▪️на Миколаївщині — 67%,
▪️на Хмельниччині та Волині — 69%,
▪️на Чернігівщині — 77%,
▪️на Київщині — 78%,
▪️на Закарпатті – 79%,
▪️на Львівщині — 81%,
▪️на Вінниччині — 82%.
Оцените новость:
  • 0 оценок