18 ноября 2022, 12:45

У 9 областях є труднощі з мобільним зв'язком

У 9 областях є труднощі з мобільним зв'язком після російських ракетних ударів – Мінцифри.



▪️на Одещині працює 38% мереж,

▪️на Миколаївщині — 67%,

▪️на Хмельниччині та Волині — 69%,

▪️на Чернігівщині — 77%,

▪️на Київщині — 78%,

▪️на Закарпатті – 79%,

▪️на Львівщині — 81%,

▪️на Вінниччині — 82%.

