Призначено нове керівництво ПАТ "Мотор Січ"

2 декабря 2022, 9:45

Українське підприємство спеціалізується на виробництві авіаційної техніки.



28 листопада 2022 року наказом Міністра оборони України внесені зміни до Статуту Публічного акціонерного товариства «Мотор Січ», на основі якого діє підприємство. Крім того, достроково припинено повноваження членів Наглядової ради, Голови та Членів Ради директорів. Також, припинено повноваження та звільнено з посади Президента акціонерного товариства Вячеслава Богуслаєва.



Наказом Міністра оборони України Генеральним директором підприємства призначений Олексій Нікіфоров.

Обрано новий склад наглядової ради та її Голову – заступника Міністра економіки України Ігоря Фоменка, який уже провів перше засідання. До новоствореної Наглядової ради підприємства також увійшли: Роман Коновалов, Сергій Корж, Юрій Пащенко та Юрій Шаповал.

Окрім цього, зареєстровані усі зміни, які містяться в Єдиному державному реєстрі.

Відтепер стратегічне підприємство працюватиме у режимі 24/7 на задоволення оборонних потреб держави.

Повністю використовуватиметься потенціал трудового колективу. «Мотор Січ» буде розвиватися та випускатиме продукцію в інтересах України та ЗСУ.

