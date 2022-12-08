Юг-Контракт начав продавати унікальний апарат SIMEOX

8 декабря 2022, 18:15

Юг-Контракт першим в Україні почав продаж унікального французького апарату SIMEOX, який зараз тільки-но з'являється у європейських лікарнях та призначений для значного полегшення симптомів муковісцидозу та інших легеневих захворювань з обструкцією.



Муковісцидоз – це важке спадкове невиліковне захворювання, яке вражає одразу декілька систем людського організму. Одним з найбільш сильних й загрозливих проявів цієї хвороби є утруднення дихання внаслідок застою слизу в легенях. Кожна двадцята людина в світі носить у собі ген цього важкого невиліковного захворювання. Якщо він зустрічається в обох батьків, то народжується малюк, практично не здатний вільно дихати через густий в'язкий секрет, який неможливо вивести з бронхів. Глибоке ураження залоз зовнішньої секреції викликає цілу низку серйозних проблем зі здоров’ям.

В Україні на диспансерному обліку понад 500 таких дітей, хоча насправді їх набагато більше. Точну кількість хворих складно встановити через відсутність у країні достатньої кількості устаткування для якісної та своєчасної діагностики. Тому лікування нерідко розпочинається занадто пізно, коли хвороба встигає завдати непоправної шкоди здоров’ю дитини. Або не розпочинається зовсім, і малюк вмирає, нібито від запалення легень, важкої інфекції чи виснаження.

Класичні медикаментозні методи боротьби з цим явищем мають обмежену ефективність. Саме SIMEOX від французької компанії PhysioAssist легко та ефективно виводить густе мокротиння, зводить до мінімуму інфекції та загострення захворювання, оптимізує вентиляцію легень пацієнта, а також підвищує якість та значно подовжує тривалість життя цих людей.



SIMEOX є унікальним апаратом для пневмо-вібраційного бронходренажу, який відбувається за рахунок генерації послідовності короткочасних осциляцій (імпульсного розрідження тиску), що розповсюджуються по всьому бронхіальному дереву. Внаслідок цього слиз розріджується та транспортується у верхні дихальні шляхи, де відходження скрапленого слизу відбувається природним відкашлюванням (відхаркуванням).



Важлива перевага технології SIMEOX полягає в тому, що процедура не викликає втоми та виснаження (порівняно з іншими фізіо-процедурами у таких пацієнтів): дія апарата відбувається лише на повільному видиху, тож пацієнт почувається максимально розслаблено та комфортно. Особливо значущим цей факт є для дітей як переважаючих пацієнтів з діагнозом муковісцидоз, адже малечі важко терпіти неприємні процедури. В свою чергу, SIMEOX не створює жодних неприємних або тим більше больових відчуттів й чудово сприймається дітьми.Слід також зазначити, що SIMEOX демонструє відмінні результати в боротьбі не лише з муковісцидозом, але також і з іншими захворюваннями дихальної системи: ХОЗЛ, бронхоектазією, первинною війковою дискінезією тощо. SIMEOX чинить прямий вплив на бронхіальний слиз, забезпечуючи мобілізацію та дренаж глибоких відділів легень. Це призводить до відчуття відновленого дихання, знижує здуття грудної клітки та ризик легеневого колапсу. Лікарі також відзначають розслабленість та легкість в сприйнятті процедури з боку пацієнтів, а також можливість використання апарату практично в будь-яких умовах: від лікарняного стаціонару до домашнього вжитку.Першим медичним закладом в Україні, який почав використовувати SIMEOX, стала Івано-Франківська обласна дитяча клінічна лікарня. Про вдалий досвід застосування цієї унікальної новинки було знято сюжет на телебаченні, який яскраво демонструє позитивні враження маленького пацієнта та велику зацікавленість лікарів.SIMEOX – нове слово в подоланні симптомів муковісцидозу й інших важких захворювань дихання, що стало доступним в Україні завдяки Юг-Контракту.