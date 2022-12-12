Турецкая Karpowership передумала базировать суда-генераторы возле Одессы

12 декабря 2022, 14:15

Karpowership планирует поставлять электроэнергию (300-400 мегават) в Украину через Молдову и Румынию.

Она подчеркнула, что компания вела переговоры с Одесской ОВА, однако там отметили, что любое имущество, которое направляется в Украину, пока не может быть застраховано. Следовательно, ОВА не сможет гарантировать компании безопасность судов.Между Румынией, Молдовой и Украиной действуют линии электропередач, поэтому компания может разместить суда в Румынии и Молдове и поставлять электроэнергию по линиям электропередач в Украину уже оттуда.